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Hastanede sağlık çalışanını darp eden polis: Arkadaşıma zarar vereceğini düşündüm

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne hasta bir meslektaşını götüren özel harekat polisi Selçuk T., arkadaşını tedavi etmek için yanına yaklaşan anestezi teknikeri Özkan Tekin'i darp etti. Tekin'in şikayeti sonrası polis memuru hakkında, “kasten yaralama” suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Selçuk T., "Arkadaşıma zarar vereceğini düşündüğüm için uzaklaştırdım" derken tanıklar, polis memuru Selçuk T.'nin Özkan Tekin'i darp ederken 'Bize şaka olmaz' dediğini öne sürdü.

Damla GÜLER
11:18 -
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Hastanede sağlık çalışanını darp eden polis: Arkadaşıma zarar vereceğini düşündüm

İstanbul Bahçelievler’de 29 Aralık 2019 tarihinde rahatsızlanan bir özel harekat polisi, meslektaşı Selçuk T., tarafından Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil servise alınan polis memurunun durumuna bakmak için yanına giden anestezi teknikeri Özkan Tekin, “Ne olmuş benim kardeşlerime” deyince olanlar oldu.

Tekin’in sözlerine sinirlenen polis memuru Selçuk T., Özkan Tekin’i sedyenin yanına çekip perdeyi kapatarak darp etti. Sesleri duyanların olaya müdahale etmesinin ardından kurtulan Tekin, Beyaz Kod verdi.

“ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜP İTTİRDİM”

Olayın ardından 5 gün iş göremez raporu alan Tekin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek polis memuru Selçuk T., hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayetin ardından ifadesi alınan polis memuru Özkan Tekin’in refakatçisi olduğu polis arkadaşının yanına nedensiz yaklaşmaya çalıştığını bu sebeple arkadaşına zarar vereceğini düşünüp uzaklaştırdığını söyledi.

Tekin’i sadece eliyle ittirdiğini anlatan şüpheli polis memuru, “Harici olarak yaralanmasına sebebiyet verici fiziki bir davranış sergilemedim” dedi.

“BİZE ŞAKA OLMAZ”

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan tanıklar da şüpheli polisin Özkan Tekin’i perdenin arkasına çektiğini, darp sesleri ile birlikte polis memurunun, “Defol git buradan bize şaka yapılmaz” dediğini duyduklarını anlattı.

Alınan ifade ve darp raporlarının ardından özel harekat polisi Selçuk T., hakkında “kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“TOPLUMDAN UZAKLAŞTIRILMASI LAZIM”

Açılan davanın ardından SÖZCÜ’ye konuşan anestezi teknikeri Özkan Tekin, şüphelinin polislik gibi kutsal bir mesleği haketmediğini söyleyerek, “Kesinlikle toplumdan uzaklaştırılması lazım. Hastanede resmi kıyafetli görevli sağlık çalışanına saldıran, darp eden bir polisin vatandaşa neler yapacağını siz düşünün. Benim abilerim, amcalarım kuzenlerim hepsi polis. Benim babam Güneydoğu’da gönüllü olarak koruculuk yapıyor. Devletten tek kuruş bile almadan. Parayla devlet görevi yapan milletin ona emanet ettiği silahla güç gösterisi yapmasın. Ben adalete güveniyorum” dedi.

Bahçelievler Bakırköy beyaz Darp dava istanbul ÖZEL HAREKAT Polis Sağlık Sözcü
Son güncelleme: 11:19 14.07.2020
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