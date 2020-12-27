Hatay Büyükşehir Belediyesi, asgari ücret miktarını açıkladı

2021 yılı asgari ücret teklifleri hükümet ve sendika yetkilileri arasında görüşülürken Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi personelini sevindirecek müjdeyi erkenden paylaştı.

Başkan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde 2021 yılında asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Savaş, 2020 yılının tüm dünya için kaos yılı olduğunu ifade ettiği açıklamasında “Biliyoruz ki bu ücret yeterli gelemeyecek ama kendi imkânlarımızı zorlayarak insanlarımızı ekonomik olarak rahatlamaya çaba sarf edeceğiz” dedi. Savaş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“BİLİYORUZ Kİ BU ÜCRET YETERLİ GELMEYECEK AMA…”

*Gerek pandemi gerek ekonomik şartlar insanları çok yordu. Bölgemizdeki savaş ve bu savaşın yansımaları, insanlarımızı ayrıca yordu. Zorlaşan hayat şartları dolayısıyla insanlarımızın ekonomik sıkıntıları had safhaya ulaştı.

*Hatay Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak için asgari ücreti 2021 yılının başından itibaren 3 bin 100 lira yapacağız.

*Biliyoruz ki bu ücret yeterli gelemeyecek ama kendi imkânlarımızı zorlayarak insanlarımızı ekonomik olarak rahatlamaya çaba sarf edeceğiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Örnek olması gereken yerlere de örnek olsun. Herkesin yılını kutlar, esenlikler dilerim. Emeğinize sağlık.

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