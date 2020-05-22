Hatay’da tarihi eser şüphelilerine gözaltı

Hatay'ın Erzin ilçesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında şüphe üzerine bir aracı durduran Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı.
HEYKEL, PORSELEN VE KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
Aramada aracın bagajında siyah çanta içerisinde 1 adet heykel, 1 adet porselen ile 25 adet eski deri üzerinde çeşitli dillerde yazı, sembol ve motifler bulunan kitap ele geçirildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “Tarihi eser olabileceği değerlendirilen toplam 27 parça eser, muhafaza altına alınırken, şahıslar gözaltına alınarak tahkikat başlatılmıştır” denildi.