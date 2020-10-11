Hatay’daki yangın kontrol altına alındı, yürek burkan manzara ortaya çıktı

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim’de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangının ardından, ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı. Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, defterdarlık ile Belen Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Petek Sitesi’nde yangından zarar gören yerleşim yerlerini tek tek gezerek, not aldı.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Yaklaşık 33 saatte tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması bazı iddiaları da peşinde getirdi. Terör örgütü PKK’ya yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.

İKİ GENÇ “GEL GEL BURADA ŞENLİK VAR” DEDİ

Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir, yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, “Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz” diye konuştu. (DHA)