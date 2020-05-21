Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü

Denizli'deki hayvanseverler sosyal medyada dolaşan görüntüler nedeniyle tepkili. Bir kamyonetten çöplük alana köpek cesetlerinin atıldığı video kısa süre içinde yayıldı ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Hayvanseverler aracın ve personelin Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına ait olduğunu öne sürdü, görüntülerin yeni çekildiğini savundu.

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe köpek cesetlerinin Büyükşehir Belediyesine ait katı atık tesisine bırakıldığını söylerken Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Simge Aydoğan ise görüntülerin eski olmadığını ve pandemi sürecinde bazı noktalardaki köpek sayısının azaldığını öne sürdü.

“SORUMLULAR HESAP VERSİN”

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte de hayvanların ölümüne neden olduğunu ileri süren Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe; “Daha önce de olmuştu. Katı atık tesisine araç girişi olmadığı için oraya atıyorlar. Daha sonra hayvanların üzerine çöpleri ve molozları döküyorlar. Görüntülerdeki araç hayvan barınağına ait oradaki kişiler de barınak personeli. Sorumluları bulunup derhal cezalandırılmalı” diye konuştu.

“KISIRLAŞTIRMA YAPMIYORLAR, NEDEN KÖPEK TOPLUYORLAR?”

Büyükşehir Belediyesinin son 5 aydır kısırlaştırma yapmadığını öne süren Gökçe, “Kısırlaştırma yapmıyorlar. O zaman neden köpek toplarsınız? Neden bu köpekler ölür? Bunun cevaplanmasını istiyoruz. Yasa açıkça, sokaktan toplanan köpeklerin kısırlaştırılarak aynı yere bırakılması gerektiğini söylüyor. Bunu yıllardır ihlal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİLERİ TANIYORUZ!”

Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Simga Aydoğan ise; “Görüntülerin Denizli'de çekildiğinden eminiz. Çünkü personeli tanıyoruz. Biz yıllardır bunun peşindeyiz. Birkaç ay önce bir hayvansever bize ulaşmış ve köpek cesetlerini çöplüğe attıklarını söylemişti. Bu tür şeyler olduğunu yıllardır biliyorduk. Zaman zaman dile de getiriyorduk” dedi.

“KÖPEKLER ÜÇER BEŞER AZALIYOR”

Aydoğan sahada besleme yaparken köpeklerin sayısının azaldığını fark ettiklerini belirterek “Düzenli besleme yapan arkadaşlarımız var. Özellikle eski barınak, çöplük, asfalt şantiyesi gibi şehrin kenar bölgelerine giden gruplarımız var. Onlar sürekli köpeklerin üçer beşer azaldığını belirledi. İnanılmaz şikayetler geldi. Besleme yapan arkadaşlar 700'e yakın köpeğin azaldığını söylüyorlar. Hayvan barınağında klinik çalışmıyor. Yaralılara bakılmıyor, kısırlaştırma yapılmıyor ve sokaktan köpek toplanmıyor” ifadelerini kullandı.