HDP İstanbul İl binası önünde silah sesleri

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu. HDP İstanbul İl Örgütü saldırıya ilişkin açıklama yapmaya hazırlanıyor.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hdp-istanbul-il-binasi-onunde-silah-sesleri-5569708","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hdp-istanbul-il-binasi-onunde-silah-sesleri-5569708","pageType":"yazi","pageIdentifier":5569708,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"HDP u0130stanbul u0130l binasu0131 u00f6nu00fcnde silah sesleri"});aip('newsArticle', {"identifier":5569708,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hdp-istanbul-il-binasi-onunde-silah-sesleri-5569708/","headline":"HDP u0130stanbul u0130l binasu0131 u00f6nu00fcnde silah sesleri","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["HDP","istanbul"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1579092111,"datePublished":1579092111,"dateModified":1579092154,"info":"{"seo_news":"false"}"});