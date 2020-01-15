HDP İstanbul İl binası önünde silah sesleri

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu. HDP İstanbul İl Örgütü saldırıya ilişkin açıklama yapmaya hazırlanıyor.