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HDP İstanbul İl binası önünde silah sesleri

HDP'nin İstanbul İl binası önünde bir saldırgan silahla 7 el ateş etti. Saldırgan daha sonra karakola giderek teslim oldu.

15:41 -
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HDP İstanbul İl binası önünde silah sesleri

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu. HDP İstanbul İl Örgütü saldırıya ilişkin açıklama yapmaya hazırlanıyor.

HDP istanbul
Son güncelleme: 15:42 15.01.2020
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