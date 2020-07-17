‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını bulan gençten, Selvi’ye sert yanıt

‘Kılıçdaroğlu FETÖ'yü aklıyor' başlığıyla yazısı yayımlanan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “İstanbul seçimlerine Berkay isimli gencin, ‘Her şey çok güzel olacak’ sözü damgasını vurmuştu. Ömer Faruk Harmancı darbe bildirisini uzatıp ‘Bunu okuyun, imzalayın. Her şey güzel olacak’ diyor” ifadelerini kullandı. Sloganın yaratıcısı Berkay Gezgin isimli gençten, Selvi'ye çok sert yanıt geldi.

“SON DERECE TRAJİKOMİK”

Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Gezgin, “Daha önce FETÖ ile fotoğrafları bulunan yazar Abdülkadir Selvi’nin yazısında beni ve FETÖ’yü yan yana getirmesi son derece trajikomik. Ben her gün ilkokulda Andımızı okuyarak büyümüş ve içinde vatan sevgisi maksimum düzeyde olan bir Türk genciyim. Ben daha önce Fetullah Gülen’i hayatımda görmedim, kitaplarını okumadım, yurtlarında kalmadım, vaazlarını dinlemedim. Tam aksine bazı insanlar bunları yaparken, Ben her gün okulda Atamızı anıyordum, Atatürk’ün ışığı altında tarihimizle ilgileniyordum” açıklamasında bulundu.

“ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLERLEYEN BİR TÜRK GENCİYİM”

“Gençlere yurt sevgisini ve Atatürk sevgisini aşılayan Andımızı da kimlerin kaldırdığını hatırlatmak isterim” diyen Gezgin, şöyle devam etti: “Sonuç olarak istenilen gençlik yaratılamadı. Ben ülkemin son derece ileri noktalara gitmesini isteyen, iyice yetişip gelecekte de ülkeme yararlı olmak isteyen, çoğu gencin olduğu gibi Atatürk’ün izinde ilerleyen bir Türk genciyim. Bunun altı ne kadar deşilirse deşilsin, sonuç hep bu çıkacaktır.”

SELVİ'NİN “KILIÇDAROĞLU FETÖ'YÜ AKLIYOR” BAŞLIKLI YAZISINDA BU İFADELER YER ALDI

Selvi'nin dün yayımlanan yazısında ‘Her şey çok güzel olacak' ara başlığı ile yer alan bölümde şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul seçimlerine Berkay isimli gencin, “Her şey çok güzel olacak” sözü damgasını vuruştu. Herhangi bir imada bulunmak gibi bir düşüncem yok. Ama 15 Temmuz gecesi Mehmet Dişli'nin “Başıma geç, Kenan Evren ol” teklifine sert tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbeciler tarafından derdest edilmişti. Hulusi Akar orada da darbecilere yaptıklarının yanlış olduğunu ve başarısız olacaklarını söylüyor. Bunun üzerine Ömer Faruk Harmancı darbe bildirisini uzatıp “Bunu okuyun, imzalayın. Her şey güzel olacak” diyor. Akar imza atmıyor ve “Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, başınız kim, kıçınız kim. Yeterince batağa saplandınız, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip burada kesin” diye tepki gösteriyor. Tabi işin sonunda her şey güzel oluyor ama darbeciler açısından değil.”

‘HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ SLOGANI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında Berkay Gezgin tarafından bulunmuştu. Gezgin, İmamoğlu'nun seçim otobüsüne yaklaşarak, “Ekrem abi, her şey çok güzel olacak” demişti. İmamoğlu da Gezgin'e, “Aynen… Aferin sana delikanlı… Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak ‘Her şey çok güzel olacak’ diyor. Bu inanç yeter bize” şeklinde cevap vermişti.