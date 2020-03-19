Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı corona virüsünde etkili mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için birçok ülke aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump corona virüsü çalışmaları kapsamında Hidroksiklorokin adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını ve ilacın reçete için hazır olacağını açıkladı. Peki Hidroksiklorokin nedir?

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Hidroksiklorokin ( HCQ ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır . Özellikle klorokin duyarlı duyarlı sıtma için kullanılır . Diğer kullanımlar romatoid artrit , lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisini içerir . Ağız yoluyla alınır.

Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listesi’ndedir.

HİDROKSİKLOROKİN CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

Hidroksiklorokin ilacının corona virüsünde etkili olup olmadığıyla ilgili ülkemizde resmi bir açıklama bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, Hidroksiklorokin adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını açıkladı.