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Hz. Muhammed’e hareket eden şüpheli gözaltına alındı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, peygamberimiz hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. 

08:17 -
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Hz. Muhammed’e hareket eden şüpheli gözaltına alındı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını, sosyal medya hesabından yaptığı, “Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı…” ifadesiyle duyurdu.

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Twitter hesabından Peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs (M.C.S), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

* Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda (1) adet cep telefonu ve (1) adet bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir. (DHA)

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Son güncelleme: 09:14 15.07.2020
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