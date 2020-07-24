İBB Ayasofya için ücretsiz seferler düzenledi, ikram büfeleri kurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma Namazı öncesi alınan önlemleri paylaştı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam bin 444 personel görev aldı.

MOBİL BÜFELERDE İKRAMLAR YAPILDI

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Yenikapı, Beyazıt Meydanı, Beyazıt Tramvay Durağı, Kazlıçeşme, Sirkeci, Çatladıkapı, Eminönü Meydanı ve Cankurtaran'da toplam 13 noktada, 10 mobil büfe ve 150 personel ile hizmet verildi.

Şehir dışından ve İstanbul'un dört bir yanından tarihi yarımadaya gelen vatandaşlar için kurulan çadırlar, hizmet noktaları ve mobil büfelerde çeşitli ikramlar sunuldu.

Mobil Büfeler, Cuma Namazı sonrası ayrıca geleneksel içeceklerimizden olan Narçiçeği Şerbeti ikramında da bulundu.

35 BİN TEK KULLANIMLIK SECCADE

Alanda, corona virüs tedbirleri kapsamında 50 bin maske, 35 bin tek kullanımlık seccade ve 10 bin dezenfektan dağıtıldı. İkram ve hijyen malzemeleri dağıtımlarına hafta sonu boyunca da devam edecek.

CANLI YAYINLANDI

İBB tarafından Yenikapı'da oluşturulan 7 bin 500 kişilik namaz kılma alanında ise LED ekranlar aracılığı ile Ayasofya Camii'nden canlı yayın yapıldı.

ÜCRETSİZ SEFERLER DÜZENLENDİ

İBB‘nin Ayasofya Camii açılışı kapsamında hayata geçirdiği diğer tedbir ve uygulamalar ise şöyle:

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 30 otobüs ile ücretsiz ring sefer gerçekleştirildi.

İSPARK tarafından 176 personel ile Yenikapı-Kazlıçeşme-Gülhane otopark alanlarında, bin 697 araca ücretsiz hizmet verildi.

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet Meydanı -Beyazıt Meydanı – Eminönü hattında 43 Araç 106 zabıta personeli ile 127 güvenlik personeli görev aldı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ise 89 araç 192 personelle alanda ziyaretçilere yardımcı oldu.

Yenikapı – Gülhane –Sultahmet – Firuzağa – Kazlıçeşme – Eminönü Meydanlardaki 15 sabit, 21 adet mobil tuvalet hizmet verdi.

Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılarak, Yenikapı – Kazlıçeşme Meydanlarında birer adet, Sultanahmet Meydanında ise 2 adet görevli araç konumlandırıldı. 3 Acil Yardım Ambulansı da hazır halde tutuldu.

İSTAÇ ekipleri, dün gece itibariyle başlayan temizlik çalışmalarına 4 gün boyunca, 24 saat 3 vardiya halinde devam edecek.

Trafiğin olumsuz etkilenmemesi için Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durduruldu, tabelalar belirginleştirici şekilde yeni düzenlemeye göre değiştirildi.

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