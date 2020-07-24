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Ayasofya’daki namaz sonrası Yunanistan’dan ilk açıklama!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk namaz hakkın yorumlarda bulundu. Üzüntülü olduğunu belirten Yunan Başbakan, "Uluslararası bir kınama gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
18:38 -
Haberler Dünya
Ayasofya’daki namaz sonrası Yunanistan’dan ilk açıklama!

Yunan Başbakan, kılınan ilk namazın ardından, “Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen olay, güç değil zayıflık göstergesidir” dedi.

Başbakan Miçotakis şu açıklamalarda bulundu:

*Elbette, Dünya Mirası bu yerin yaydığı parlaklığı gölgeleme güçleri yoktu.

*Ancak yaptıkları şeyle uluslararası değerleri yerle bir ettiler.

*Bu nedenle uluslararası bir kınama gerekiyor.

*Rum Ortodoks Hristiyanları için Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor.

*O bizim kalbimizin attığı yerde.

*Üzüntümüzü itidale ve birliğe dönüştürüyor.

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Son güncelleme: 18:40 24.07.2020
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