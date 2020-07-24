Ayasofya’daki namaz sonrası Yunanistan’dan ilk açıklama!

Yunan Başbakan, kılınan ilk namazın ardından, “Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen olay, güç değil zayıflık göstergesidir” dedi.
Başbakan Miçotakis şu açıklamalarda bulundu:
*Elbette, Dünya Mirası bu yerin yaydığı parlaklığı gölgeleme güçleri yoktu.
*Ancak yaptıkları şeyle uluslararası değerleri yerle bir ettiler.
*Bu nedenle uluslararası bir kınama gerekiyor.
*Rum Ortodoks Hristiyanları için Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor.
*O bizim kalbimizin attığı yerde.
*Üzüntümüzü itidale ve birliğe dönüştürüyor.