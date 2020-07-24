Ayasofya’daki namaz sonrası Yunanistan’dan ilk açıklama!

Yunan Başbakan, kılınan ilk namazın ardından, “Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen olay, güç değil zayıflık göstergesidir” dedi.

Başbakan Miçotakis şu açıklamalarda bulundu:

*Elbette, Dünya Mirası bu yerin yaydığı parlaklığı gölgeleme güçleri yoktu.

*Ancak yaptıkları şeyle uluslararası değerleri yerle bir ettiler.

*Bu nedenle uluslararası bir kınama gerekiyor.

*Rum Ortodoks Hristiyanları için Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor.

*O bizim kalbimizin attığı yerde.

*Üzüntümüzü itidale ve birliğe dönüştürüyor.

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