İBB Sözcüsü Ongun’dan Bakan Turhan’a yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“BAKANIN İFADESİ DOĞRU DEĞİL”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın İstanbul Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metro hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Ongun, “Bazı Bakanlarımızın, İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında yanıltıcı açıklama yapmayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan'ın, ‘İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu’ ifadesi doğru değildir” dedi.

“1,5 MİLYAR LİRAYA İHTİYAÇ VAR”

Metro hattının sadece yüzde 9’unun tamamlandığı hatırlatan Ongun, “Yapımına 2017 yılında başlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018'den bu yana durmaktadır. Sadece yüzde 9'u tamamlanan hattın bitirilmesi için 1,5 milyar liraya ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

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Ongun açıklamalarını şöyle sürdürdü;

*Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Nisan 2019'da hastane önündeki istasyon için kazı çalışmalarına tekrar başlanmış ancak finansal yetersizlik nedeniyle bir önceki yönetim tarafından inşaata devam edilememiştir.

*Sadece 1 istasyonun yüzde 25'i yapılmıştır. Hal böyleyken, kamuoyuna üstelik bir Bakan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki motivasyon düşündürücüdür.

*Kamuoyunu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayretimiz devam edecektir.