İBB’den öğrencilere aylık 150 GB internet desteği

Evinde interneti olmayan ve uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilere de ek katkı sunmayı amaçlayan İBB, kütüphanelerde yer alan İBB Wi-Fi hizmet kotasını günlük 5 GB kota ile aylık 150 GB'ye çıkarıyor.

Uygulama İstanbul genelinde İBB Wi-Fi noktalarının bulunduğu 17 kütüphanede geçerli olacak. Öğrenciler sınavlarına hazırlanırken veya dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz interneti kullanabilecek. 24 Kasım Öğretmeler Günü hizmet vermeye başlayacak olan uygulamadan tüm öğrenci ve vatandaşlar faydalanabilecek.

4 MİLYON KULLANICI

Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi'nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. 7 bin 679 erişim noktasında günlük ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB Wi-Fi’nin kullanıcı sayısını yeni eklenecek lokasyonlarla artırmayı hedeflediği belirtildi. İBB Wi-Fi'ye her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcının kayıt olduğu duyuruldu.

İBB tarafından, vatandaşın yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, üniversite, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB Wi-Fi hizmeti ile vatandaşlara kaliteli ve güvenli iletişim deneyimi sunulduğu söylendi.

NASIL FAYDALANILIYOR

Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli.

İBB WİFİ HİZMETİNE ERİŞEBİLECEĞİNİZ KÜTÜPHANELER

1 Başakşehir – Rasim Özden Ören Kütüphanesi

2 Beyoğlu – Taksim Atatürk Kütüphanesi

3 Çekmeköy – Alemdağ Fatma Aliye Kütüphanesi

4 Esenler – Barış Manço Halk ve Çocuk Kütüphanesi

5 Esenler – Esenler Millet Bahçesi Kütüphanesi

6 Eyüpsultan – Erdem Beyazıt Kütüphanesi

7 Fatih – Ahmet Kabaklı Kütüphanesi

8 Fatih – Ayşe Hatun Tekkesi Kütüphanesi

9 Kartal – Kartal Halil İnalcık Kütüphanesi

10 Kartal – Muallim Cevdet Kütüphanesi

11 Küçükçekmece – Metin And Kütüphanesi

12 Sarıyer – İBB Sarıyer Kütüphanesi

13 Sultanbeyli – Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi

14 Sultangazi – Hacı Bektaş-i Veli Kütüphanesi

15 Tuzla – İdris Güllüce Kütüphanesi

16 Ümraniye – Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi

17 Ümraniye – Nail Nimet Bayraktar Kütüphanesi