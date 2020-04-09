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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü önlemleri kapsamında, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle birlikte 138 bin karantinada olan var" açıklamasında bulundu.

21:45 -
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videokonferansla katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, terörle mücadelede yılbaşından bu yana 22 bin operasyon gerçekleştirildiğini ve şu anda asayiş konusunda en ufak bir problemin söz konusu olmadığını açıkladı.

Soylu, terörist fotoğraflarının yayınlanmasından imtina ettiklerini fakat Kulp’taki terör saldırısını düzenleyenler etkisiz hale getirildiğine, fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“138 BİN KİŞİ KARANTİNADA”

Corona virüsü önlemleriyle ilgili konuşan Bakan Soylu, “Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var” açıklamalarında bulundu.

Soylu ayrıca, şu anda günlük 10 milyon maske üretilerek dağıtıldığını, yakın zamanda bu sayının 20 milyon ve üzerine çıkacağını aktardı.

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Son güncelleme: 22:01 09.04.2020
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