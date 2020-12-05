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İçişleri Bakanlığı: PKK’lı 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlardan birisinin 25 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi.

Güncellenme: 18:37, 05/12/2020
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İçişleri Bakanlığı: PKK’lı 5 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

25 YILDIR TERÖR ÖRGÜTÜNDE BULUNUYORDU

Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223’e yükseldiği belirtildi. DHA

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