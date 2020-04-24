GALERİİftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerde iftar saatleri (2020 İL İL DİYANET İMSAKİYE)24 Nisan 2020 13:40
1Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere 81 ilde iftar ve sahur saatleri belli oldu. Sahur vaktinde niyet eden Müslümanlar iftar ile birlikte oruçlarını açabilecekler. On Bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ay takvimine göre dokuzuncu aydır. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere A'dan Z'ye tüm iller imsakiyesi... (İlçelerde imsakiye farklılık gösterebilir)
2ADANA İMSAKİYE Adana'da ilk oruç 24 Nisan Cuma saat 04:18'de sahur ile başladı. Adana'da ilk iftar vakti ise 19:28 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
3ADIYAMAN İMSAKİYE
4AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE Afyonkarahisar'da ilk oruç için imsak vakti 24 Nisan 2020'de saat 04:31'de başladı. Afyonkarahisar ilk iftar vakti ise 19:50 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
5AĞRI İMSAKİYE
6AKSARAY İMSAKİYE
7AMASYA İMSAKİYE
8ANKARA İMSAKİYE Ankara’da ilk oruç için 24 Nisan cuma sabahı 04:18'de imsak vakti ile başladı. Ankaralılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Ankara’da ilk iftar vakti ise 19:43. Ankaralılar Ramazan’ın ilk gününde toplam 15 saat 25 dakika oruç tutmuş olacak.
9ANTALYA İMSAKİYE Antalya’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:37’de imsak vakti ilebaşladı. Antalya’da ilk iftar vakti ise 19:47 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
10ARDAHAN İMSAKİYE
11ARTVİN İMSAKİYE
12AYDIN İMSAKİYE
13BALIKESİR İMSAKİYE
14BARTIN İMSAKİYE
15BATMAN İMSAKİYE
16BAYBURT İMSAKİYE
17BİLECİK İMSAKİYE
18BİNGÖL İMSAKİYE
19BİTLİS İMSAKİYE
20BOLU İMSAKİYE Bolu için ilk imsak vakti 04:20.Bolu için ilk iftar vakti ise 19:49. (Zamanlar Bolu şehir merkezine göredir. İlçeler göre farklılık gösterebilir)
21BURDUR İMSAKİYE
22BURSA İMSAKİYE Bursa'da ilk oruç 24 Nisan Cuma gecesi saat 04:32'de imsak vakti ile başladı. Bursa'da ilk iftar vakti ise 19:58 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
23ÇANAKKALE İMSAKİYE Kastamonu’da vatandaşlar ilk kez 04:08'de sahura kalktı.Oruç tutacak vatandaşların 19:41’e kadar hiçbir şey yiyip içmemeleri gerekiyor. Kastamonu için ilk iftar vakti 19:41 (Vakitler il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık olabilir)
24ÇANKIRI İMSAKİYE Çankırı’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:12’de başladı. Çankırı’da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
25ÇORUM İMSAKİYE Çorum’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:07’de sahur ile başladı. Çorum’da ilk iftar vakti ise 19:35 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
26DENİZLİ İMSAKİYE Denizli’de ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:40’da sahur ile başlayacak. Denizliler ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Denizli’de ilk iftar vakti ise 19:54.
27DİYARBAKIR İMSAKİYE Diyarbakır'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:46'de sahur ile başladı. Diyarbakır'da ilk iftar vakti ise 19:10 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
28DÜZCE İMSAKİYE
29EDİRNE İMSAKİYE
30ELAZIĞ İMSAKİYE Elazığ’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:57’de sahur ile başladı. Elazığ’da ilk iftar vakti ise 19:15 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
31ERZİNCAN İMSAKİYE Erzincan’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:52’de sahur ile başladı. Erzincan’da ilk iftar vakti ise 19:16 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
32ERZURUM İMSAKİYE
33ESKİŞEHİR İMSAKİYE Eskişehir’de ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı04:28’de sahurla başladı. Eskişehir’de ilk iftar vakti ise 19:52 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
34GAZİANTEP İMSAKİYE Gaziantep’te ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:09’de imsak vakti ile başladı. Gaziantep’te ilk iftar vakti ise 19:20
35GİRESUN İMSAKİYE
36GÜMÜŞHANE İMSAKİYE
37HAKKARİ İMSAKİYE Hakkari'de ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:42'de başladı. Hakkari ilk iftar vakti ise 18:55 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
38HATAY İMSAKİYE Hatay’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:17’de sahurla başladı. Hatay’da ilk iftar vakti ise 19:24 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
39IĞDIR İMSAKİYE
40ISPARTA İMSAKİYE Isparta'da ilk oruç 24 Nisan sabahı saat 04:34'te sahurla başladı. Ispartalılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Isparta'da ilk iftar vakti ise 19:48.
41İSTANBUL İMSAKİYE İstanbul'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:29'da sahurla başladı. İstanbul'da ilk iftar vakti ise 20:00'de (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
42İZMİR İMSAKİYE İzmir'de ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:17'de sahurla başladı. İzmir'de ilk iftar vakti ise 20:03(İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
43KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE Kahramanmaraş’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:10’da sahurla başladı. Kahramanmaraş’da ilk iftar vakti ise 19:23 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
44KARABÜK İMSAKİYE
45KARAMAN İMSAKİYE Karaman'da ilk oruç 24 Nisan sabahı 04:26'da sahurla başladı. Ispartalılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Karaman'da ilk iftar vakti ise 19:37.
46KARS İMSAKİYE
47KASTAMONU İMSAKİYE Kastamonu’da vatandaşlar ilk kez 04:08'de sahura kalktı.Oruç tutacak vatandaşların 19:41’e kadar hiçbir şey yiyip içmemeleri gerekiyor. Kastamonu için ilk iftar vakti 19:41 (Vakitler il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık olabilir)
48KAYSERİ İMSAKİYE Kayseri’de oruç tutacak vatandaşlar 24 Nisan Cuma sabahı 04:11'de sahurla başladı. Kayserililer ilk iftara kadar bir şey yemeyecek ve içmeyecek… Kayseri’de ilk iftar vaktinin saati 19:30. Kayserililer Ramazan ilk gününde toplam 15 saat 19 dakika oruç tutmuş olacak.
49KIRIKKALE İMSAKİYE
50KIRKLARELİ İMSAKİYE
51KIRŞEHİR İMSAKİYE
52KİLİS İMSAKİYE
53KOCAELİ İMSAKİYE Kocaeli'de ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:26'da sahurla başladı. Kocaeli ilk iftar vakti ise 19:56 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
54KONYA İMSAKİYE Konya'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:26'da sahurla başladı. Konya'da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
55KÜTAHYA İMSAKİYE
56MALATYA İMSAKİYE
57MANİSA İMSAKİYE
58MARDİN İMSAKİYE
59MERSİN İMSAKİYE Mersin’de 2020 Ramazan Ayı’nda ilk orucun başladığı saat 04:21. Mersin’de imsak vakti 04.21’de başladı. İlk iftar ise saat 19:31'de yapılacak
60MUĞLA İMSAKİYE Muğla’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:45’de imsak vakti ile başladı. Muğla’da ilk iftar vakti ise 19:56 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
61MUŞ İMSAKİYE
62NEVŞEHİR İMSAKİYE
63NİĞDE İMSAKİYE
64ORDU İMSAKİYE
65OSMANİYE İMSAKİYE Osmaniye'de Ramazan saat 04.14’te sahurla başladı. Oruç tutacak vatandaşların bu saate kadar niyetlerini etmesi gerekmektedir. Osmaniye’nin ilk iftar vakti ise 19.25. (Vakitler il merkezine göredir, ilçelere göre farklılık olabilir)
66RİZE İMSAKİYE Karadeniz’in bir önemli şehri Rize’de ilk imsak vakti 03:43. Rize için ilk iftar vakti ise 19:14. (Saatler il merkezine göredir. İlçeler göre farklılık gösterebilir)
67SAKARYA İMSAKİYE Sakarya'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:24'de sahurla başladı. Sakarya'da ilk iftar vakti ise 19:54 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
68SAMSUN İMSAKİYE
69SİİRT İMSAKİYE
70SİNOP İMSAKİYE Sinop’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:00’da sahur ile başladı. Sinop’da ilk iftar vakti ise 19:37 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
71SİVAS İMSAKİYE Sivas'ta Ramazan saat 04:02 ilk sahurla başladı. Sivas için ilk iftar vakti ise 19:26. (İmsak ve iftar vakitleri il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık gösterebilir)
72ŞANLIURFA İMSAKİYE Şanlıurfa'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:03'da sahurla başladı. Şanlıurfa'da ilk iftar vakti ise 19:15 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
73ŞIRNAK İMSAKİYE
74TEKİRDAĞ İMSAKİYE Tekirdağ’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:35’de imsak vaktiyle başladı. Tekirdağ’da ilk iftar vakti ise 20:06 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
75TOKAT İMSAKİYE
76TRABZON İMSAKİYE Trabzon’da Ramazan saat 03:46’da sahurla başladı. Trabzon için iftar vaktinin zamanı ise 19:17. (Saatler şehir merkezine göredir. İlçeler için farklılık olabilir)
77TUNCELİ İMSAKİYE
78UŞAK İMSAKİYE
79VAN İMSAKİYE Van'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:41'de sahurla başladı. Van'da ilk iftar vakti ise 18:58 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)