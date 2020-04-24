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GALERİ İftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerde iftar saatleri (2020 İL İL DİYANET İMSAKİYE) 24 Nisan 2020 13:40
1 Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere 81 ilde iftar ve sahur saatleri belli oldu. Sahur vaktinde niyet eden Müslümanlar iftar ile birlikte oruçlarını açabilecekler. On Bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ay takvimine göre dokuzuncu aydır. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere A'dan Z'ye tüm iller imsakiyesi... (İlçelerde imsakiye farklılık gösterebilir)
2 ADANA İMSAKİYE

Adana'da ilk oruç 24 Nisan Cuma saat 04:18'de sahur ile başladı. Adana'da ilk iftar vakti ise 19:28 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
3 ADIYAMAN İMSAKİYE
4 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE

Afyonkarahisar'da ilk oruç için imsak vakti 24 Nisan 2020'de saat 04:31'de başladı. Afyonkarahisar ilk iftar vakti ise 19:50 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
5 AĞRI İMSAKİYE
6 AKSARAY İMSAKİYE
7 AMASYA İMSAKİYE
8 ANKARA İMSAKİYE

Ankara’da ilk oruç için 24 Nisan cuma sabahı 04:18'de imsak vakti ile başladı. Ankaralılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Ankara’da ilk iftar vakti ise 19:43. Ankaralılar Ramazan’ın ilk gününde toplam 15 saat 25 dakika oruç tutmuş olacak.
9 ANTALYA İMSAKİYE

Antalya’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:37’de imsak vakti ilebaşladı. Antalya’da ilk iftar vakti ise 19:47 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
10 ARDAHAN İMSAKİYE
11 ARTVİN İMSAKİYE
12 AYDIN İMSAKİYE
13 BALIKESİR İMSAKİYE
14 BARTIN İMSAKİYE
15 BATMAN İMSAKİYE
16 BAYBURT İMSAKİYE
17 BİLECİK İMSAKİYE
18 BİNGÖL İMSAKİYE
19 BİTLİS İMSAKİYE
20 BOLU İMSAKİYE

Bolu için ilk imsak vakti 04:20.Bolu için ilk iftar vakti ise 19:49. (Zamanlar Bolu şehir merkezine göredir. İlçeler göre farklılık gösterebilir)
21 BURDUR İMSAKİYE
22 BURSA İMSAKİYE

Bursa'da ilk oruç 24 Nisan Cuma gecesi saat 04:32'de imsak vakti ile başladı. Bursa'da ilk iftar vakti ise 19:58 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
23 ÇANAKKALE İMSAKİYE

Kastamonu’da vatandaşlar ilk kez 04:08'de sahura kalktı.Oruç tutacak vatandaşların 19:41’e kadar hiçbir şey yiyip içmemeleri gerekiyor. Kastamonu için ilk iftar vakti 19:41 (Vakitler il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık olabilir)
24 ÇANKIRI İMSAKİYE

Çankırı’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:12’de başladı. Çankırı’da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
25 ÇORUM İMSAKİYE

Çorum’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:07’de sahur ile başladı. Çorum’da ilk iftar vakti ise 19:35 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
26 DENİZLİ İMSAKİYE

Denizli’de ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:40’da sahur ile başlayacak. Denizliler ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Denizli’de ilk iftar vakti ise 19:54. 
27 DİYARBAKIR İMSAKİYE

Diyarbakır'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:46'de sahur ile başladı. Diyarbakır'da ilk iftar vakti ise 19:10 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
28 DÜZCE İMSAKİYE
29 EDİRNE İMSAKİYE
30 ELAZIĞ İMSAKİYE

Elazığ’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:57’de  sahur ile başladı. Elazığ’da ilk iftar vakti ise 19:15 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
31 ERZİNCAN İMSAKİYE

Erzincan’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:52’de sahur ile başladı. Erzincan’da ilk iftar vakti ise 19:16 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
32 ERZURUM İMSAKİYE
33 ESKİŞEHİR İMSAKİYE

Eskişehir’de ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı04:28’de sahurla başladı. Eskişehir’de ilk iftar vakti ise 19:52 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
34 GAZİANTEP İMSAKİYE

Gaziantep’te ilk oruç  24 Nisan Cuma sabahı 04:09’de imsak vakti ile başladı. Gaziantep’te ilk iftar vakti ise 19:20
35 GİRESUN İMSAKİYE
36 GÜMÜŞHANE İMSAKİYE
37 HAKKARİ İMSAKİYE

Hakkari'de ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 03:42'de başladı. Hakkari ilk iftar vakti ise 18:55 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
38 HATAY İMSAKİYE

Hatay’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:17’de sahurla başladı. Hatay’da ilk iftar vakti ise 19:24 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
39 IĞDIR İMSAKİYE
40 ISPARTA İMSAKİYE

Isparta'da ilk oruç 24 Nisan sabahı saat 04:34'te  sahurla başladı. Ispartalılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Isparta'da ilk iftar vakti ise 19:48.
41 İSTANBUL İMSAKİYE

İstanbul'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:29'da sahurla başladı. İstanbul'da ilk iftar vakti ise 20:00'de (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
42 İZMİR İMSAKİYE

İzmir'de ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:17'de sahurla başladı. İzmir'de ilk iftar vakti ise 20:03(İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
43 KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE

Kahramanmaraş’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:10’da sahurla başladı. Kahramanmaraş’da ilk iftar vakti ise 19:23 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
44 KARABÜK İMSAKİYE
45 KARAMAN İMSAKİYE

Karaman'da ilk oruç 24 Nisan sabahı 04:26'da sahurla başladı. Ispartalılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Karaman'da ilk iftar vakti ise 19:37.
46 KARS İMSAKİYE
47 KASTAMONU İMSAKİYE

Kastamonu’da vatandaşlar ilk kez 04:08'de sahura kalktı.Oruç tutacak vatandaşların 19:41’e kadar hiçbir şey yiyip içmemeleri gerekiyor. Kastamonu için ilk iftar vakti 19:41 (Vakitler il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık olabilir)
48 KAYSERİ İMSAKİYE

Kayseri’de oruç tutacak vatandaşlar 24 Nisan Cuma sabahı 04:11'de sahurla başladı. Kayserililer ilk iftara kadar bir şey yemeyecek ve içmeyecek… Kayseri’de ilk iftar vaktinin saati 19:30. Kayserililer Ramazan ilk gününde toplam 15 saat 19 dakika oruç tutmuş olacak.
49 KIRIKKALE İMSAKİYE
50 KIRKLARELİ İMSAKİYE
51 KIRŞEHİR İMSAKİYE
52 KİLİS İMSAKİYE
53 KOCAELİ İMSAKİYE

Kocaeli'de ilk oruç  24 Nisan Cuma sabahı 04:26'da sahurla başladı. Kocaeli ilk iftar vakti ise 19:56 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
54 KONYA İMSAKİYE

Konya'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:26'da sahurla başladı. Konya'da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
55 KÜTAHYA İMSAKİYE
56 MALATYA İMSAKİYE
57 MANİSA İMSAKİYE
58 MARDİN İMSAKİYE
59 MERSİN İMSAKİYE

Mersin’de 2020 Ramazan Ayı’nda ilk orucun başladığı saat 04:21. Mersin’de imsak vakti 04.21’de başladı. İlk iftar ise saat 19:31'de yapılacak
60 MUĞLA İMSAKİYE

Muğla’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:45’de imsak vakti ile başladı. Muğla’da ilk iftar vakti ise 19:56 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
61 MUŞ İMSAKİYE
62 NEVŞEHİR İMSAKİYE
63 NİĞDE İMSAKİYE
64 ORDU İMSAKİYE
65 OSMANİYE İMSAKİYE

Osmaniye'de Ramazan saat 04.14’te sahurla başladı. Oruç tutacak vatandaşların bu saate kadar niyetlerini etmesi gerekmektedir. Osmaniye’nin ilk iftar vakti ise 19.25. (Vakitler il merkezine göredir, ilçelere göre farklılık olabilir)
66 RİZE İMSAKİYE

Karadeniz’in bir önemli şehri Rize’de ilk imsak vakti 03:43. Rize için ilk iftar vakti ise 19:14. (Saatler il merkezine göredir. İlçeler göre farklılık gösterebilir)
67 SAKARYA İMSAKİYE

Sakarya'da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:24'de sahurla başladı. Sakarya'da ilk iftar vakti ise 19:54 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
68 SAMSUN İMSAKİYE
69 SİİRT İMSAKİYE
70 SİNOP İMSAKİYE

Sinop’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma sabahı 04:00’da sahur ile başladı. Sinop’da ilk iftar vakti ise 19:37 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
71 SİVAS İMSAKİYE

Sivas'ta Ramazan saat 04:02 ilk sahurla başladı. Sivas için ilk iftar vakti ise 19:26. (İmsak ve iftar vakitleri il merkezine göredir. İlçelere göre farklılık gösterebilir)
72 ŞANLIURFA İMSAKİYE

Şanlıurfa'da ilk oruç  24 Nisan Cuma sabahı 04:03'da sahurla başladı. Şanlıurfa'da ilk iftar vakti ise 19:15 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
73 ŞIRNAK İMSAKİYE
74 TEKİRDAĞ İMSAKİYE

Tekirdağ’da ilk oruç 24 Nisan Cuma sabahı 04:35’de imsak vaktiyle başladı. Tekirdağ’da ilk iftar vakti ise 20:06 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
75 TOKAT İMSAKİYE
76 TRABZON İMSAKİYE

Trabzon’da Ramazan saat 03:46’da sahurla başladı. Trabzon için iftar vaktinin zamanı ise 19:17. (Saatler şehir merkezine göredir. İlçeler için farklılık olabilir)
77 TUNCELİ İMSAKİYE
78 UŞAK İMSAKİYE
79 VAN İMSAKİYE

Van'da ilk oruç  24 Nisan Cuma sabahı 03:41'de sahurla başladı. Van'da ilk iftar vakti ise 18:58 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)
80 YALOVA İMSAKİYE
81 YOZGAT İMSAKİYE
82 ZONGULDAK İMSAKİYE
Son güncelleme 14:56 | 24 Nisan 2020
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