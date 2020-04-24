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Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere 81 ilde iftar ve sahur saatleri belli oldu. Sahur vaktinde niyet eden Müslümanlar iftar ile birlikte oruçlarını açabilecekler. On Bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ay takvimine göre dokuzuncu aydır. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere A'dan Z'ye tüm iller imsakiyesi... (İlçelerde imsakiye farklılık gösterebilir)