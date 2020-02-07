İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık’a suç duyurusu!

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İGA yöneticilerinin avukatı Ali Taşar, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

İGA’nın üst düzey yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu’nun da aralarında bulunduğu 22 yönetici adının “şikayetçi” olarak yer aldığı dilekçede, şüpheli Ali Kıdık’ın, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer bulan, “hakaret” ve “iftira” suçlarından yargılanması talep edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Dilekçe sunulmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Ali Taşar, dün sosyal medyada müvekkilleri adına, sorumsuz, asgari mantık kurallarına ve insan değerlerine aykırı, çirkin ve seviyesiz ima ve iftiralar içeren bir iddianın dile getirildiğini belirterek, bununla ilgili suç duyurusu yaptıklarını söyledi.

“İGA YÖNETİCİLERİNİ KAZAYLA İLİŞKİLENDİRMEK GİBİ…”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan, 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrasında havacılık sektörüyle ilgili bir haber sitesinin sahibi olan bir kişinin iftira ürettiği belirtilen açıklamada, şunlar denildi:

* Bu şahıs İGA ve yöneticilerini, Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili bir kumpas içerisinde göstermek, daha da ötesi bu talihsiz kazayla ilişkilendirmek gibi hem akla, hem ahlaka ve hem de insanlığa son derece aykırı bir imada bulunmuştur.

* Ayrıca konuyla ilgili elinde belgeler olduğunu iddia ederek İGA yöneticileri hakkında bu konu bağlamında bir rüşvet iddiası ortaya atmıştır.

“ELİNDE BELGE BİLGİ VARSA BAŞSAVCILIĞA TESLİM ETSİN”

İddia sahibi kişinin, sosyal medyada paylaşımda bulunmak yerine, elinde ne belge ve bilgi varsa ivedilikle başsavcılıklara teslim etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, “Aksi durumda, hem hukuki anlamda hem de kamuoyu vicdanında mahkum olacağına inancımız tamdır.” ifadesi kullanıldı.