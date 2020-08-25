İğrenç iddia: Köpeğe tecavüzü belediye örtbas etmiş

Olay dün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşandı. 150 Evler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, bir sokak köpeğini yol üstünde ölü buldu.

Köpeğin üzerinde bulunan kan izlerinden dolayı vatandaşlar olayın tecavüz olabileceğini düşündü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Konuyu sosyal medyaya taşıyan Zerrin Selen isimli vatandaş, “Belli ki boynuna ip bağlanıp tecavüz edilmiş. Bu nasıl zihniyet? Bu nasıl insanlık?” ifadelerini kullandı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği ise Ayvalık Belediyesi’nin olayı örtbas ettiğini ileri sürdü.

“BU KADAR MI VİCDANDAN YOKSUNSUNUZ?”

Dernekten yapılan açıklamada, olayın araştırılması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

* Biz bunları okurken utandık! Her gün birileri adına utanmaktan da utanıyoruz! Bugün de yerinize utandık! Siz hiç utanmıyor musunuz?

* Köpeğe tecavüz edilip öldürülmüş; çocuklar, kadınlar, hayvanlar güvende değil ama üstü örtülüyor! Tecavüz şüphesiyle ölü bulunan köpek için veteriner kontrolü yapıp kolluğu bilgilendirmesi gereken belediye, çöp arabası gönderip delilleri yok ediyor!

* Ölen köpeği çöpe atıyor! Olayı örtbas ediyor. Çöp mü o çocuklar nazarınızda! Bu kadar mı vicdandan yoksunsunuz! Nerede o köpek?