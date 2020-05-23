İki doktor tekme-tokat darbedildi!

Corona virüsü salgınında ön saflarda mücadele eden ve ailelerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmiyor.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından tekme-tokat dövülerek darbedildi. Bunun üzerine iki görevli, Emniyet’e giderek şikayetçi oldu.

‘CORONA’YI YENİ YENMİŞTİ…

Çok kısa süre önce corona virüsünü yendiğini belirten Ebubekir Yılmaz, şunları söyledi:

* Şu anda kolumda morarmalar var. Kaşımda ayrılmalar var. Burnumdan da kan geldi. Şu an istirahat edeceğiz. Buradan tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza da diyorum kendi önlemlerimizi kendimiz alacağız. Yani şu şartlar altında doktor olarak hastaları korkarak muayene etmek artık zorunda kaldığımız şeylerden birisi. Hastayı yine biz mağdur durumda bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde tedavisini yapıyoruz. Ancak bunu hasta ve hasta yakını anlayamıyor.

”UMARIM HALKIMIZ BİLİNÇLENİR”

* İki hafta önce corona virüsünden dolayı enfeksiyon servisinde yattım. Tedavi gördüm. Yeni taburcu oldum. Bu şekilde devam ederken bu şiddet bu darp bizim mesleki şevkimizi kırmaktadır. Coronayı yendik ancak şiddeti yenemedik. Şiddette hiçbirinin önüne geçemedik. Umarım halkımız bilinçlenir.

Araştırma görevlisi Simge Katrancı ise şöyle konuştu:

* Bizim hasta ya da hasta yakını ile herhangi bir sorunumuzun olmamasına rağmen bir anda suçlamalarda bulunarak bize saldırdı. (İHA)

