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İl il corona virüs vaka sayısı: Corona virüsü risk yoğunluğu haritası İstanbul, Ankara, İzmir…

Türkiye'de 26 Mayıs itibarıyla corona virüs vaka sayısı 158 bin 762'ye, corona virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. Haftalardır tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü Türkiye il il yoğunluğu Hayat Eve Sığar uygulamasıyla görülebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, ve corona virüsü haritası…

15:53 -
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İl il corona virüs vaka sayısı: Corona virüsü risk yoğunluğu haritası İstanbul, Ankara, İzmir…

Türkiye'de il il corona virüs yoğunluğu haritası Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla öğrenilebiliyor. İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda bilgiler düzenli şekilde paylaşılmıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan’da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şu şekilde…

İL İL CORONA VAKA SAYISI

İstanbul: 28014
İzmir: 2884
Ankara: 2032
Kocaeli: 1702
Konya: 1690
Bursa: 1545
Sakarya: 1014
Isparta: 602
Yalova: 491
Zonguldak: 463

TÜRKİYE'DE SON DURUM

İSTANBUL CORONA VİRÜS YOĞUNLUĞU

ANKARA CORONA RİSK HARİTASI

İZMİR CORONA VİRÜS YOĞUNLUĞU

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