İl il corona virüs vaka sayısı: Corona virüsü risk yoğunluğu haritası İstanbul, Ankara, İzmir…

Türkiye'de il il corona virüs yoğunluğu haritası Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla öğrenilebiliyor. İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda bilgiler düzenli şekilde paylaşılmıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan’da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şu şekilde…

İL İL CORONA VAKA SAYISI

İstanbul: 28014

İzmir: 2884

Ankara: 2032

Kocaeli: 1702

Konya: 1690

Bursa: 1545

Sakarya: 1014

Isparta: 602

Yalova: 491

Zonguldak: 463

TÜRKİYE'DE SON DURUM

İSTANBUL CORONA VİRÜS YOĞUNLUĞU

ANKARA CORONA RİSK HARİTASI

İZMİR CORONA VİRÜS YOĞUNLUĞU