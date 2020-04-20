İl il imsak vakitleri yayınlandı! Diyanet İmsakiye 2020

Mübarek üç aylardan Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan’da başlayacak. Bir ay sürecek mübarek süre içerisinde müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini 2020 İmsakiyesinden takip edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’da il il imsak vakitlerini yayımladı. İşte Diyanet 2020 İmsakiyesi…

İL İL İMSAK VAKİTLERİ



ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARI

Allah'ın emir ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir.

İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği islâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş , bunların ki şisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir.

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı…” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir.