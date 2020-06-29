İlk kez corona virüsüne rastlandı! Vatandaşlara kritik uyarı

Türkiye’de corona virüsü salgının yoğunlaştığı dönemde hiçbir pozitif vakanın bulunmadığı Sivas’ın Gürün ilçesindeki Yolgeçen köyünde şüphe üzerine test yapılan 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Vakaya rastlanması ile birlikte bu kişilerin bağlantılı olduğu kişiler üzerinde filyasyon uygulaması yapıldı. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile bağlantılı oldukları belirlenen corona virüsü hastaları Gürün Devlet Hastanesi’nden Sivas’a sevk edildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

İlçe halkına, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske kullanımına özen gösterilmesi, gerekli olmadığı sürece evden çıkılmaması, ev ziyaretlerinde bulunulmaması, zorunlu durumlarda açık ve temiz alanlarda görüşülmesi uyarıları yapıldı. DHA