İlk oruç ne zaman? İlk sahur hangi gün yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020 Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir süre kaldı ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. Şimdi Müslümanlar tarafından bu yıl ilk orucun hangi gün tutulmaya başlanacağı ve ilk sahurun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte 2020 Ramazan tarihi…

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak ve 24 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.