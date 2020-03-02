Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte bayram tatili tarihi…

İslam aleminin en önemli zaman dilimlerinden birisi olan mübarek üç aylar başladı. Üç aylardan sonra başlayacak olan oruç ayı Ramazan'a da kısa süre kaldı. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte dini günler takvimi...

09:39 -
Haberler Gündem
İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte bayram tatili tarihi…

Yeni yıl ile birlikte İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içinde bekleniyor. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak. İşte Ramazan Bayramı ve ilk oruç tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more