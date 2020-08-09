İmamoğlu duyurdu: Fatih Sultan Mehmet Han tablosu İstanbul’a geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayında İngiltere'nin National Gallery'de sergilediği Fatih Sultan Mehmet portresini katıldığı müzayedede satın almıştı.

İstanbul'da sergilenecek eseri getirmek üzere İBB Kültür Daire Başkanı Mahir Polat'ın ve bir heyetin yola çıktığı dün duyurulmuştu.

İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşların ve tarihçilerin tablo hakkındaki fikirlerine yer verilen bir video ile birlikte bugün şu mesajı paylaştı:

* Fatih Sultan Mehmet Han tablosu İstanbul'a geliyor.

* Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat ve beraberindeki heyet, İBB tarafından satın alınan tarihi tabloyu teslim almak üzere İngiltere'deler.

* İstanbul heyecanlı.

“İSTANBUL RÖNESANSI”

Heyetin başını çeken Polat’ın dünkü mesajı ise şöyleydi:

* Eve dönüş hikayesi başlasın. 540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor.

* Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul'a getirmek için birazdan İBB'yi temsilen Londra'ya uçuyoruz. #İstanbulRönesansı