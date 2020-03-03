İmamoğlu’ndan İstanbullulara iki yeni hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında yer alan ve yaklaşık 5 ay önce hayata geçirilen “Halk Süt” projesinde çalışanlarla bir araya geldi.

Şu anda günde 100 bin çocuğa süt ulaştırdığı belirtilen projede görev alan kadın ve ulaştırma görevlilerine “yardım melekleri” olarak seslenen İmamoğlu, “Sizlerle yüz bin çocuğa dokunuyoruz. Yüz bin çocuğa dokunmakla kalmıyorsunuz, yüz bin annenin mutlu olmasına sebep oluyorsunuz. Yüz bin annenin yanı sıra, onun yakın çevresine umut veriyorsunuz” dedi.

“BAZILARI MEYDANLARDA BİZİ ‘Tİ’YE ALIR, DALGA GEÇER AMA…”

Beylikdüzü’ndeki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) binasında yaptığı konuşmada, “Bazı işler başlangıçta küçük görünür, bazıları meydanlarda bizi ‘ti’ye alır, dalga geçer” diyen İmamoğlu, “Ama aslında onların tahmin edemeyeceği seviyede; kalbi büyük, hacmi büyük ve duygusu çok büyük işlerdir bunlar. Bu iş, konuşulan büyük projelerin çok üstündedir” ifadesinde bulundu.

“HALK MARKETLER’İ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ”

Yakın zamanda İstanbul’un bir çok noktasında “Halk Market”ler açacakları müjdesini veren İmamoğlu, bu marketlerde ihtiyaç sahiplerinin belediyenin verdiği kartlarla alışveriş yapabileceklerini aynı zamanda satın da alabileceklerini söyledi. İmamoğlu, “Hiç hissettirmeden, veren elin alan eli görmediği bir biçimde sağlıklı gıdaya eriştikleri Halk Marketler’i harekete geçireceğiz” dedi.

“HALK LOKANTALARI AÇILACAK”

“Halk Lokantaları” projesi hakkında da konuşan İmamoğlu, “Bu şehirde, ‘Param yok, sağlıklı beslenemiyorum’ diyen, başta öğrencilerimize, asgari ücretli çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan düşük ücretli vatandaşlarımıza, ‘Halk Lokantaları’mızı hizmete geçireceğiz. Bu şehrin yoksulluğuyla, dayanıklı bir şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN TANIKLIKLARI GÖZLERİ YAŞARTTI

İmamoğlu’nun ardından söz alan çalışanlar süt dağıtım sırasında tanık oldukları bazı olayları anlattı. Şiddet gören kadınlardan, cinsel istismara maruz kalan çocukların dokunaklı hikayelerini anlatan çalışanlardan bazıları, gözyaşlarına hakim olamadı. İmamoğlu da, “Sütten çok daha fazlası. Şehrin melekleri gibisiniz. Harika. Tam da istediğimiz şey” karşılığını verdi.

ÇOCUKLARDAN ‘SÜT ANNEMİZ” ALKIŞI

Projede çalışan bir şoför de “Bizler, girdiğimiz bölgelerde, sahalarda artık tanınıyoruz. Ekip arkadaşımızla bölgeye girdiğimiz zaman, ‘Süt annemiz geldi’, diye alkış tutuyorlar. İnsanlar gerçekten çok mutlu oluyorlar. Bu süt projesiyle milyonlara dokunduk” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.