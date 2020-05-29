İmamoğlu’ndan Tevfik Göksu açıklaması: Keşke belediye başkanlığı yapsa

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın Tele1’de sunduğu “Demokrasi Arenası” programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Esenler Belediye Başkanı kardeşimiz, keşke belediye başkanlığını yapsa da bu siyasi cümlelerle kendisini zor durumda bırakmasa.

* Ben inanın kendisi adına üzülüyorum. Çünkü insanlar, kendisini belediye başkanı olarak seçti, ama sanıyorum vaktinin büyük bir bölümünü, meclisteki grup başkan vekilliği göreviyle bana laf yetiştirmeye harcıyor. Üzülüyorum, bence Esenler halkı da bundan rahatsızlık duyuyor.

“ALDIĞI SİYASİ KARARLAR BAŞTA KENDİSİNİ ÜZÜYOR”

* Keşke vaktini Esenler’e ayırsa, Esenler’in sıkıntılarına ayırsa. Oradaki problemlere çözüm bulsa diye tavsiyede bulunmak isterim. Zira bence kurduğu siyasi cümleler, bana yönelttiği siyasi eleştiriler, bakın siyasi diyorum, ne yazık ki iyi siyasi değil bu.

* Yani kötü anlamda siyasi cümleler, bazen aldığı siyasi kararlar, başta kendisini üzüyor. Çünkü, 10 yılı aşkındır belediye başkanlığı yapıyor.

“ZOR DURUMDA KALMASINI ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM”

* Yani bir belediye başkanı, 6 ay önce ya da 5 ay önce, mecliste borçlanabilme yetkisi olarak “Evet” dediği bir kararı, şimdi meclisten geçirmeyip, buna “Hayır” demek için sağından solundan üstünden altından dolaşarak “Acaba nasıl cevap vereceğim” diye zor durumda kalmasını üzülerek takip ediyorum.

* Öyle bir üzülüyorum ki, bunu yapıyor büyükşehir meclisinde sonra dönüyor, bir hak, bir hukuk meselesi tarifiyle kendi belediyesinde, ilçesinde borçlanma talebinde bulunabiliyor.

* Neyse, ama dediğim gibi, değerli belediye başkanı kardeşimize seçildiği ilçede, ilçe sorumluluğuna odaklanmasını öneriyorum. Bu süreç gerçekten yaptığı göreve zarar veriyor. Belki şahsına zarar veriyor.

“BELEDİYENİN YÜZDE 40 KÜSÜR BORÇLANMA YETKİSİ YOK”

* Bu söylediklerimi, sanıyorum kendisiyle başbaşa kaldığında, aynaya baktığında o da derinden hissediyordur. Niçin? Çünkü, değerli Uğur Dündar ve Yılmaz beye, yani bütün değerli halkımıza bu cevabı vereyim,İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin zaten yüzde 40 küsür borçlanma hakkı yok.

* Yani bunu söyleyen adam, bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 10, yani gelir bütçesinin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisi meclise ait, artı yüzde 10 borçlanma yetkisini de bakanlık verebiliyor. Yani toplam yüzde 20’ye tekabül eden bir borçlanma rakamını biz geçen sene talep ettik bu sene için.

* Ve bize, sizde biliyorsunuz, yaptığımız olağanüstü mecliste, bugünün olağanüstü koşullarına rağmen, yani büyük bir gelir daralması yaşamamıza rağmen bize, sadece ve sadece 640 milyon borçlanma yetkisi verdiler.

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