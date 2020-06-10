İnci Sezer Becel kimdir? İnci Sezer Becel nereli?

Öncesinde Çatalca Kaymakamı olan ve Nevşehir Valisi olarak atanan İnci Sezer Becel, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmış, çeşitli ilçelerde kaymakam olarak hizmet vermiştir.

İNCİ SEZER BECEL KİMDİR?

1971’de Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Almancı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında mezun oldu, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanıp 1994 yılında Ordu’da kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Antalya-Finike Kaymakam Refikliği, Rize-Kalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunması sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere’nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz genel ve mahalli yönetimiyle ilgili eğitim gördü. 1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Çeltik ilçesine Kaymakam olarak atanmıştır. Adıyaman’inin Tut ilçesinde kaymakamlık yaparken emniyet amiri olarak görev yapan ve kendi emri altında bulunan Başkomiser Hakan Becel’le 2001 yılında evlendi. 2001-2006 yılları arasında Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaymakamlık yapan Becel, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığına, 2011 yılında bir kararname ile Çeşme kaymakamlığına atanmıştır. 2009 yılında birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmış olan Becel, 2015 Haziran ayı itibarı ile beş seneliğine Çatalca kaymakamı olarak atanmıştır.2016’da Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Yüksek Lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Becel bir çocuk annesidir.