’13-16 yaş çocuk doğurmak için ideal’ diyen akademisyen hakkında şok gerçek

İnfiale neden olan konuşmasının ardından görevli olduğu Aydın Üniversitesi’yle ilişkisi kesilen Özgüven’in akademik geçmişinin de tartışmalı olduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Erkut , geçmişini ‘gazetepencere.com’ adlı internet sitesindeki köşesinde ortaya serdiği Özgüven’in yayımladığı 7 makalesinden hiç birisinin Web of Science tarafından taranan dergilerde yer almadığını belirten şu ifadeleri kullandı:

* Yani Wos’da yapılan bir taramada SCI veya SSCI makale sayısı sıfır çekiyor. Benim tanıdığım hiç bir prestijli üniversitede Dr. Özgüven bırakın profesör olmayı, yardımcı doçent olarak bile işe başlayamaz.

*2004'de doktorasını aldıktan sonra 2009'da Saraybosna'da, 2013'de ise Zirve'de doçent, 2015'de ise Aydın'da Profesör olan Dr. Özgüven'in akademik yükselmesini sağlayan makaleleri inceledim.

* Dr. Özgüven'in “uluslararası alan endeksli hakemli dergilerde yayınlanan makaleler” başlığı altında 7 makalesi bulunuyor. Bu 7 makaleden 5 tanesi Türkiye'de yayınlanan dergilerde (ikisi üniversite dergisinde, üçü ise bir şahsın yayınladığı e-dergide), biri Güneydoğu Avrupa'ya odaklı bir dergide (4 yazarlı olarak) yayınlanmış.

* Akademik Ahlak Türkiye (@AcademikAhlak) Twitter hesabı, bir makalesinin ise %58'inin başka kaynaklardan alıntı olduğunu belirtti. Dr. Özgüven'in uzmanlık alanı olan bilgisayar mühendisliğinin ana-akım dergilerinde hiçbir yayını yok.

* 2012'den bu yana (son 8 yılda) makalesi yok, ama 2015'de Prof. olmuş! Belki en önemli nokta şu: bu 7 makalenin hiç birisi Web of Science tarafından taranan dergilerde yayınlanmamış. Yani, WoS'da yapılan bir taramada SCI veya SSCI makale sayısı sıfır çıkıyor. Benim yakından tanıdığım hiç bir prestijli üniversitede Dr. Özgüven bırakın Profesör olmayı, Doktor Öğretim Üyesi (eski tabir ile yardımcı doçent) olarak bile işe başlayamaz.

* Dr. Özgüven'in Doçent ve Profesör olduğu yıllarda, Üniversitelerarası Kurul'un mühendislikte doçentlik şartı “Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak” idi. Yani, Dr. Özgüven Türkiye'de hiç bir üniversitede doçent bile olmamalı idi.

NE OLMUŞTU? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, 'İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş' demişti. Prof. Özgüven'in Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.