’13-16 yaş çocuk doğurmak için ideal’ diyen akademisyene hukuki süreç başlatıldı

Sevda Noyan'ın tehdit dolu sözleriyle gündem olan Ülke TV'nin ardından bir skandal da Akit TV’de yaşandı.

Akit TV'dek Sabri Balaman'ın moderatörlüğünü yaptığı 12 Mayıs’ta yayınlanan Derin Kutu programında İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Dr. Lütfü Özşahin tarafından İstanbul Sözleşmesi konuşuldu.

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in çocuk evliliğiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada yankı uyandırırken, hem siyasetçilerin hem de akademisyenlerin tepkisini çekti.

13-17 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN “SÜPER KADIN” İFADELERİ

Canlı yayında İstanbul Sözleşmesi'ndeki ‘flörtleşme' tanımlamalarını yorumlayan Özgüven şunları söyledi:

* 13 ile 23 yaş arası her türlü serbest ilişki dönemi, 23 yaşında da evlenebilir. Kanunen 18 yaş diyor ama ahlaken 23 yaş diyor. Cinsel ilişkiye girin, birbirinizle her türlü şeyi yapın fakat evlenmeyin.

* Allah kıza kadın haline gelerek erkeğe evlenme hakkı vermiş. Belki aklen de yeterli olması lazım. Bunu da toplum söyleyebilir bir şekilde, belirtebilir ama herkeste değişebilir.

* Şimdi 13 yaşında hem aklen belli bir noktaya gelmiş hem vücuden, organlarıyla belli bir noktaya gelmiş bir insanın, ‘Sen diyorsun ki 10 yıl boyunca kadınlığını yaşamayacaksın, çocuk doğurmayacaksın.'

“VÜCUDU MÜKEMMEL FALAN…”

* Ama Allah o genci yaratırken özellikle 13-16 yaşında olağanüstü…Yani, Süperman diye bir şey yok, hayal kahramanı ama süper kadın diye bir ırk var. Burada 13-16 yaşı arasında…

* İstediğiniz doktora sorun. En üstün nitelikli insan, yeryüzünde 13-16 yaşındaki, 13-17 diyelim hadi, ya da 12-18 olarak büyütelim…

* Bu yaşlarda çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var. Vücudu mükemmel falan…Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Ben diyorum ki erkekler olsun, kadınlar olsun…

* Biraz zekamızı koyalım. Şu anki toplumda değil, şu anki toplumda ilk ben karşı çıkarım 15 yaşında birinin evlenmesine. Çünkü zihnen hazır değil” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Bu konuşmaların yayılması ve tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İstanbul Aydın Üniversitesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof.Dr Kutluk Özgüven'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir.

* Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.