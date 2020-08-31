Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çöpleri denize döktü… Pes!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar veren Murat K. (41) adlı kişinin çöp kutularını denize atığı görüntüler tepki çekti. Cep telefonuyla görüntülenen Murat K., gözaltına alındı.

Latif SANSÜR
19:15 -
Haberler Gündem

Kuşadası'nda bir şahıs plajda bulunan şezlong ve şemsiyelere zarar vererek çöpleri denize attı.

Şahsın kameralara yansıyan bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu şehri emekle, sevgiyle ve özveriyle ilmek ilmek dokurken karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük. Bu saygısızlığın sonuna kadar takipçisi olup doğaya ve çevremize verilen bu zararın hesabını soracağız.”

YAKALANDI

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri plajda bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar veren kişinin Murat Küçükaslan olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Küçükaslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Küçükaslan'nın tutarsız davranışları üzerine, mahkemece Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmesine karar verildi.

Küçükaslan hakkında dava açılıp açılmayacağına hastane raporu sonucuna göre karar verilecek.

Öte yandan Murat Küçükaslan'nın daha önce bir okulun bahçesindeki ağaçları yakmaya çalıştığı, Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin tahrip ettiği ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERSahiller Covid-19 yokmuş gibiSahiller Covid-19 yokmuş gibi

 

aydın Bilim Mısır plaj Polis tatil
Son güncelleme: 19:39 31.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more