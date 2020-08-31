Çöpleri denize döktü… Pes!

Kuşadası'nda bir şahıs plajda bulunan şezlong ve şemsiyelere zarar vererek çöpleri denize attı.

Şahsın kameralara yansıyan bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu şehri emekle, sevgiyle ve özveriyle ilmek ilmek dokurken karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük. Bu saygısızlığın sonuna kadar takipçisi olup doğaya ve çevremize verilen bu zararın hesabını soracağız.”

YAKALANDI

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri plajda bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar veren kişinin Murat Küçükaslan olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Küçükaslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Küçükaslan'nın tutarsız davranışları üzerine, mahkemece Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmesine karar verildi.

Küçükaslan hakkında dava açılıp açılmayacağına hastane raporu sonucuna göre karar verilecek.

Öte yandan Murat Küçükaslan'nın daha önce bir okulun bahçesindeki ağaçları yakmaya çalıştığı, Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin tahrip ettiği ortaya çıktı.