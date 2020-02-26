İnternetten tanıştılar, çıplak görüntüsünü çekerek şantaj yaptılar

Antalya’nın Kundu bölgesinde H.B.Y. isimli şahıs internet ortamında iki şahıs ile tanıştı. H.B.Y., şahıslarla bir süre sanal ortamda konuştu ardından da Kundu’daki evlerine gitti.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Şüphelilerin evine giden H.B.Y. şahıslarla alkol alıp sohbet ederlerken şüphelilerden biri H.B.Y.'ye masaj yapmak bahanesi ile şahsın kıyafetlerini çıkardı.

Kısa bir süre sonra şüpheli H.B.Y.’nin boğazını sıkarak yanında bulunan diğer şüpheliye kamera ile çekim yapmasını söyledi. Görüntülerde H.B.Y.’nin yaşı küçük şüpheliyle eşcinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyen şüpheli, H.B.Y.’nin cep telefonu ile banka kartlarını aldı.

ŞANTAJ YAPTILAR

Şüpheliler, kendilerine 3 bin TL para getirmesini aksi takdirde ellerinde mevcut bulunan görüntüleri ailesine göndereceklerini söyleyerek şantajda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli şahısların H.B.Y.’den talep ettikleri para alışverişinin yapılacağı yere yakın çevrede ekipler konuşlandı.

H.B.Y. ile şüpheliler arasında para alışverişi yapıldıktan sonra olayın şüphelileri oldukları tespit edilen İ.K., G.H.Y. ile suça sürüklenen çocuklar Y.E.S. ve L.G. yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER

Olaya karışan suça sürüklenen çocuklar Y.E.S ve L.G., haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haklarında ‘Yağma – Şantaj ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından gerekli işlemler yapılan İ.K. ve G.H.Y. isimli şahıslar ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İHA

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