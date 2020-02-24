İntihar etmek istedi, 4 yakını ile birlikte hastanelik oldu

Olay, Gercüş’e bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilber T., iddiaya göre, yaşamına son vermek için fare zehri kullandı.
Yakınları Eşref T., Hilal T., Şemdin Gündüz ve Songül Gündüz, fenalaşıp istifra etmeye başlayan Dilber T.’yi Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Dilber T. ile birlikte hastanede fenalaşan 4 yakını, zehirden etkilendikleri şüphesiyle tedaviye alındı. Buradaki müdahalelerinin ardından 5 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
ÖZEL KIYAFETLER GİYDİLER
Öte yandan Gercüş Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarının, 5 kişiye müdahale için tam donanımlı, özel kıyafetler giydiği görüldü.
Batman Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, fare zehri nedeniyle acil servisteki odaların dezenfekte edildiğini, bu yüzden hastane çalışanlarının tam donanımlı kıyafet giydiklerini belirterek, endişe verici durum olmadığını söyledi. İHA