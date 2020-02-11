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İSMEK soruşturmasında yeni gelişme!

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı.

11:31 -
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İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli‘nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik “Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız” dediği iddia edilmişti.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK yöneticisi kadınlara hakarette bulunduğu öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

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Son güncelleme: 11:41 11.02.2020
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