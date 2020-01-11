İstanbul depremi vatandaşları sokağa döktü!

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.

Silivri’de deprem nedeniyle korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Bir vatandaş “Çok korktuk önlem olarak dışarıya çıktık” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Çok kötü sallandığını hissettik. Hanım namaz kılıyordu ben de kanepede televizyon seyrediyordum. Sonra kalktım hanımla aşağıya indik” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar korkarak dışarıya çıktıklarını söyledi.

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SİLİVRİ BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Silivri Belediyesi’nden depremle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Marmara Denizi ilçemiz açıklarında meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem nedeniyle hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur.

* Yaşanılabilecek olumsuzluklar durumunda Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezimizle 7/24 iletişime geçebilirsiniz. (İHA)