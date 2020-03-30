İstanbul Valisi’nden önemli yardım duyurusu!

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

* Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik.

*Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.

* Ama bugün burada bulunmamızın önemli bir sebebi şu. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, her hafta bu devam edecek.

* Peki bu görmüş olduğunuz vefa yardım kolilerini nasıl dağıtacağız? Sosyal yardımlarımız titiz bir çalışmayla tespit etmiş olduğumuz adresleri dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini aldık. Ve İstanbul’da önemli bir girişimcimiz Getir, bunlar tanzim ediliyor.

“HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

* Hayırseverlerimiz isimlerini paylaşmak istiyorum. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum bütün İstanbullular adına.

* Bu hafta yapılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta; Limak Holding Nihat Özdemir Bey. Üçüncü Hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü Hafta; MNG Holding Mehmet Nazif Günal. Beşinci Hafta; Demirören Holding Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta LCW Vahap Küçük. 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak Bey, 10 bin koli Getir firmamız. Hem bu organizasyonu yani 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor Nazım bey; 10 bin koli de o hayır ediyor.