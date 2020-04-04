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İstanbul’a giriş çıkışlarla ilgili çok önemli duyuru

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama olmadığını söyledi.

15:08 -
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İstanbul’a giriş çıkışlarla ilgili çok önemli duyuru

Corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul’un da dahil olduğu 31 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından “Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir.Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi” alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir” açıklamasında bulundu.

Yerlikaya ayrıca, “Covid tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; Cenaze Aracı veya Ambülans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 15:17 04.04.2020
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