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İstanbul’da corona tedbirlerini ihlal eden 205 kişiye cezai işlem!

İstanbul'da corona virüsü tedbirlerini ihlal 205 kişiye cezai işlem uygulandı. Polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 8 iş yeri mühürlenirken, 7 araç trafikten men edildi. Öte yandan 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamında 10 kişiye işlem yapıldı.

18:31 -
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İstanbul’da corona tedbirlerini ihlal eden 205 kişiye cezai işlem!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki bugünkü denetimlerde 205 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul genelinde son 24 saat içinde kuralları ihlal eden 205 kişi tespit edildi.

Bağcılar, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane ve Pendik'te sokağa çıkma yasağını ihlal eden, toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafe aralığına uymayan ve yasağı delen 205 kişiye toplam 117 bin 193 lira idari para cezası uygulandı.

8 iş yerinin mühürlendiği denetimlerde, 7 aracın ise trafikten men edildiği duyurulurken, 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamında Sultanbeyli'de 5, Sancaktepe'de 3 ve Kağıthane'de 2 olmak üzere 10 kişinin işlem gördüğü belirtildi. İHA

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