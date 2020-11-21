İstanbul’da fırın denetimindeki şok sonucun ardından fırıncılar odasından açıklama

İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkârları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası (İstanbul Fırıncılar Odası), İstanbul Valiliği tarafından yapılan denetimlerde bazı ilçelerde fırıncı esnafının resmi olmayan tarifelere dayanarak ekmek satışı tespitine ilişkin, söz konusu tarifenin kendileri tarafından belirlenmediğini açıkladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çetin tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim 2020 tarihli yürürlükte olan resmi fiyat tarifesinin geçerli olduğu belirtilerek ‘İstanbul’da ekmek fiyatlarına manipüle’ iddialarının asılsız olduğu savunuldu. Resmi tarifeye göre 200 gram ekmeğin 1,50 TL, 250 gram ekmeğin 1,87 TL, 270 gram ekmeğin 2 TL tarifesinin geçerli olduğu anımsatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği koordinesinde Bağcılar’da 121 fırında “Gramaj-Fiyat ve Tarife Denetimi” yapıldı. Sadece 12 fırının standartlara uyduğu belirlenirken, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi.

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin TL olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 TL ceza uygulandı.

Valilik, İstanbul genelindeki 2.579 fırının tamamının denetleneceğini belirterek “Fırıncı esnafımıza çağrımız: ‘Ekmeğinizle ve vatandaşın ekmeği ile oynamayın!” uyarısı yaptı.