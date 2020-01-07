İstanbul’da fırtına hayatı felç etti

İstanbul’da dün sabah başlayan ve geceden bu yana etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve fırtına birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Deniz ulaşımının zaman zaman durma noktasına geldiği kentte hava trafiği de felç olmuş durumda. Rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçaklar rötarlı iniş-kalkış yaparken Sabiha Gökçen’de pistten çıkan bir uçak nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kentte bir çok ilçesinde evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçuran şiddetli rüzgar caddelerde ağaçları devirdi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasının da uçtuğu kentte trafik de rüzgardan nasibini aldı.

İşte rüzgarın Zaman zaman 100 kilometreye ulaştığı kentte sabah saatlerinden bu yana yaşananlar:

* Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçağın yolcuları acil çıkış kapılarından tahliye edilirken havalimanı saat 11.20’ye kadar kapatıldı.

* İstanbul Havalimanı’nda uçak iniş kalkışları devam ederken çok sayıda gecikme yaşanıyor.

* Kadıköy’de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi. Ağaç devrilmesi sonrası Kadıköy-Moda nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu. Ağacın kesilerek devrildiği yerden kaldırılmasının ardından tekrar enerji verilmesiyle seferler yeniden başladı.

* Büyükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. D-100’de seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin şiddetli rüzgar nedeniyle kasası bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

* Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

* Beşiktaş, Konaklar Mahallesi Gökkuşağı Sokak’ta bulunan iki binanın çatısı saat 23:30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

*Zeytinburnu Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yola fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Yedikule istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ağacın devrildiğin gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, Zeytinburnu Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı keserek kaldırdı.

* Sabah erken saatlerde ana arterlerde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Aynı zamanda toplu taşımayla ve yürüyerek işe, okula giden vatandaşların rüzgar ve yağış sebebiyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Rüzgardan dolayı vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

*Kabataş’ta fırtına nedeniyle kökünden kopan ağaç 234 senelik olan ve şuan kafeterya olarak kullanılan tarihi Koca Yusuf Paşa Sebili'nin çatısına düştü. Düşme sonucu sebilin çatısında hasar oluşurken, ağaç ise itfaiye ekipleri tarafından testereyle kesildi.