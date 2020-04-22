İstanbul’da kamu çalışanlarının mesai saatlerine yeni düzenleme

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında &#8220;27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020&#8217;ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul&#8217;da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır&#8221; dedi.(DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-kamu-calisanlarinin-mesai-saatlerine-yeni-duzenleme-5766703","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-kamu-calisanlarinin-mesai-saatlerine-yeni-duzenleme-5766703","pageType":"yazi","pageIdentifier":5766703,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stanbul&#8217;da kamu u00e7alu0131u015fanlaru0131nu0131n mesai saatlerine yeni du00fczenleme"});aip('newsArticle', {"identifier":5766703,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-kamu-calisanlarinin-mesai-saatlerine-yeni-duzenleme-5766703/","headline":"u0130stanbul&#8217;da kamu u00e7alu0131u015fanlaru0131nu0131n mesai saatlerine yeni du00fczenleme","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["istanbul","Pazartesi","Ramazan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-04-22 16:44:56","datePublished":"2020-04-22 16:44:56","dateModified":"2020-04-22 16:49:51","info":"{"seo_news":"false"}"});