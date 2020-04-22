İstanbul’da kamu çalışanlarının mesai saatlerine yeni düzenleme

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında “27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020’ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır” dedi.(DHA)