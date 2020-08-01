İstanbul’da korkutan manzara

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirenler bayramın ikinci gününde sahillere akın etti. Yoğun kalabalıkların oluştuğu plajlarda sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Adalar ve Eminönü’de İstanbulluların akınına uğradı.

MENEKŞE PLAJI TIKLIM TIKLIM DOLU

Sıcaklı havayı fırsat bilen İstanbullular Küçükçkemece’deki Menekşe Plajı’na akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazıları da ailesiyle birlikte ağaç altlarında piknik yaptı. Menekşe Plajı’nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi.

ŞİLE’YE TATİLCİ AKINI

Kurban Bayramı tatilini Şile’de geçirmek isteyen İstanbullular sabah erken saatlerde yollara düştü. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu, plajlar doldu taştı. Ayazma Plajı’na gelenler hem denize girdi hem de güneşlendi. Öğleden sonra yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekipleri plaja giden yolu araç girişlerine kapattı.

Plaja gitmek isteyenler zabıta ekipleri tarafından diğer plajlara yönlendirildi. Şile plajlarında sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı görüldü. Ayazma Plajı’ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kentin tadını çıkarmak isteyenlerin adresi ise Eminönü oldu. Corona virüs döneminde en kalabalık gününü yaşayan Eminönü’ne binlerce kişi akın etti. Adalar’a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu. İskeleler ve vapurlarda ki yoğunluk da havadan görüntülendi.

ADALAR DOLDU TAŞTI

Bayram tatillerini Adalar’da geçirmek için iskelelere akın etti. Sabah saatlerinden itibaren Bostancı İskelesi’ne gelen İstanbullular, vapurlara binerek Adalar’ın yolunu tuttu. (DHA)