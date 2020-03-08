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İstanbul’da metro seferleri normale döndü!

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından durdurulan bazı seferler yeniden kullanıma açıldı.

22:30 -
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İstanbul’da metro seferleri normale döndü!

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü nedeniyle İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda; M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı, Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 11:00 itibariyle yolcu alımına kapatılmıştı.

YENİDEN AÇILDI

Akşam saatlerinde Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi. Açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcularımızın kullanımına açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

 

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Son güncelleme: 22:34 08.03.2020
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