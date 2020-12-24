İstanbul’da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Operasyon, İNP (İstanbul Narkotik Polisi) tarafından gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bazı şüphelilerin yurt dışından uyuşturucu getirdiğini belirledi. Arnavutluk üzerinden ülkemize getirilen uyuşturucuyla ilgili yapılan çalışmada, şüphelileri takip eden ekipler Gaziosmanpaşa'daki bir depoya operasyon düzenledi.

ESRAR VE ECSTASY

Polisin düzenlediği baskında, 161 kilo 700 gram Skunk adı verilen hibrit Hint keneviri tohumumdan üretilmiş yaprak esrar. 123 kilo 420 gram toz esrar, 420 bin adet ecstasy hap, 3 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

TORBACILARA DAĞITACAKLARDI

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin uyuşturucuları, dağıtıcılar üzerinden torbacılara satmayı planladıkları öğrenildi. Yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 300 kilo uyuşturucunun polisin zamanında müdahalesiyle ele geçirildiği belirtildi.