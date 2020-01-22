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İstanbul’un göbeğinde gece yarısı çatışma!

İstanbul Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Lüks otomobil içindeki bir kişiyi vuran şahıs, yaralanarak kayıplara karıştı. Polis her yerde kaçan kişiyi arıyor...

07:46 -
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Olay saat 01.15'te Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma başladı.

Plakası belli olmayan bir araç içinde bulunan kişi veya kişiler  otomobil içinde bulunan Z. B. isimli şahsı silahla yaraladı. Z.B. kendisine silahla saldırılması üzerine silahına sarılarak kendini yaralayan kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

FOTO: İHA

Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içinde Z.B. adlı kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra yaralı bir şekilde kaçtı. Çatışmada yaralanan iki kişide hastaneye kaldırıldı.

FOTO: İHA

Daha sonra cadde üzerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çevrede çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü.

Güvenlik ve olay yeri çalışması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinden yaralanarak kaçan bir kişi her yerde aranıyor. (DHA)

çatışma istanbul Kasımpaşa otomobil Polis Sağlık
Son güncelleme: 08:00 22.01.2020
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