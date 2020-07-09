İşte corona virüsünü etkisiz hale getiren teknoloji!

Smarte’nin corona virüsü etkisiz hale getiren Vironance teknolojisinin detayları gerçekleştirilen online basın toplantısında Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz’un katılımlarıyla açıklandı.

“HAREKETE GEÇMEK İSTEDİK”

Hayata geçirdikleri teknoloji hakkında konuşan Ballıkaya, şunları söyledi:

* Evlerde ve ofislerde enerji verimliliği sağlamak amacıyla kurulan şirketimiz, yerli ve patentli sensör teknolojileri ile sıcaklık, nem, ışık, basınç, hava kalitesi gibi insan sağlığı ve ortam konforu için hayati öneme sahip bilgilerin gerçek zamanlı ölçümünü yapıyor.

* Yaşadığımız topluma duyarlı bir marka olarak corona virüsü ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istedik. Dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdik.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Ballıkaya, Vironance teknolojisinin nasıl çalıştığını da anlattı:

* Kapsam alanına göre havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa sokularak etkisiz hale getiriliyor.

* Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vaat ediyor.

PATENT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Elde ettikleri başarının, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvar tarafından raporlandığını belirten Ballıkaya, patent başvurusu yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

* Çalışmamızın hem Türk patent ve marka kurumu hem de Avrupa patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir.

* Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir.

KULLANILACAĞI MEKANLAR

* Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz.

* Bu önemli teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz.

Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz ise şu bilgileri verdi:

* Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsüne karşı önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Vironance teknolojisi coronayı etkisiz hale getiriyor.

* Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık.