İşte İBB’nin ay sonuna kadar kapalı alanları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB’nin tedbir amaçlı bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:

– İSMEK

– Cemal Reşit REY Konser Salonu

– İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

– İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi

– Yerebatan Sarnıcı

– Şerefiye Sarnıcı

– Tekfur Sarayı Müzesi

– Panorama 1453 Müzesi

– Miniatürk

– Türk Dünyası Kültür Mahallesi

– Atatürk Müzesi

– Aşiyan Müzesi

– Karikatür ve Mizah Merkezi

– İtfaiye Müzesi