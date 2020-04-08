İYİ Parti’den hükümete corona eleştirisi!

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukçuoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Corona virüsüyle mücadeleye değinen Kabukçuoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Salgının sağlık boyutunun yanında bir de sosyo-ekonomik boyutu vardır. Ne yazık ki vatandaşa hayatını devam ettirecek olanakları sunmadan evde kal demek sosyal devlet anlayışıyla çelişmektedir.

*Geliri kesilen esnafımıza, işsiz kalan işçilerimize, üretmek zorunda olan çiftçilerimize, sanayicilerimize, hiçbir koşul öne sürmeden, ne kadar para yardımı gerekiyorsa hükümetin bunu vermesi gerekir.

*Çoğunlukla Ertelemelerin oluşturduğu önlemler yerine, günlük hayatı devam ettirecek dişe kemiğe dokunur yardımlar yapılmalıdır. Genel Başkanımız sayın Meral Akşener bunun hesabını yaptırmış ve ulusal gelirimizin yüzde 7 kadarının geçim darlığı çeken vatandaşlara aktarılmasını istemiştir.

*İYİ Parti olarak bizler, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam hakkı için üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Salgını, yaklaşık 3 ay öncesinden haber almamız aslında hazırlanmak için yeterli bir süreydi.

HÜKÜMET VERİMLİ KULLANAMADI

*Ancak ülkemizde salgının geç görülmesi ile övünen hükümet, bu hazırlık sürecini çok da verimli kullanamadı. Örneğin yurt dışı seyahatler zamanında yasaklanmadı, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın bir kısmına karantina uygulanmadı.

*Yeteri kadar Tıbbi Koruyucu malzemeler salgından önce hazırlanabilirdi. Salgının ülkemize gelmesi durumda hangi hastanelerin salgın hastanesi ilan edileceğine yönelik, planlamalar yapılmadı. T

*ek bir cümleyle ifade edecek olursak, Salgının ciddiyetini geç fark eden hükümetin, gece gece öğrenci yurtlarını boşaltarak karantina uygulaması başlatması salgının 81 ile yayılmasını önlemek için yeterli olmadı.

“İYİ PARTİ NE YAPARDI!..”

İYİ Parti’nin bu konuda yapacaklarını da sıralayan Kabukçuoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*22.Ocak.2020 tarihinde Sağlık Bakanı'nın “Türkiye için herhangi bir salgın tehlikesinin söz konusu olmadığı açıklamasına ve salgının Çin dışında sadece 14 ülkede görüldüğü günlerde, 30 Ocak 2020 tarihinde, biz Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grubu olarak bu salgına karşı hangi tedbirler alınması gerektiği yönünde, milletin temsilcilerinin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettik.

*Maalesef kabul edilmedi. Peki biz olsak ne yapardık? Sayın Genel Başkanımız Merak Akşener'in ifade ettiği gibi “Salgın Bölge ülkelerine ulaştığı anda tüm sınırları kapatırdık.

*Hiçbir ayrım gözetmeden salgın konusunda tüm uzmanları toplar, onların önerilerine, siyasi ve ekonomik kaygı duymadan harfiyen uyardık. Vatandaşlarımızın karşılaşacağı ekonomik sıkıntılara karşı önlem almak için, ekonominin tüm çarklarını bir araya getirir ve ortak bir yol haritası çıkarırdık.