İYİ Partili Çıray, Atatürk’e yapılan hakarete sert çıktı!

AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, Ayasofya kararının ardından Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için isim vermeden “Taştan adam” ifadesini kullanmıştı. Çıray, bu olayı Meclis’e taşıyarak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplandırılması için bir soru önergesi verdi.

“HUKUKİ İŞLEM BAŞİLATILMIŞ MIDIR?”

Küfür ve hakaret içerikli bu paylaşımın birçok kişi tarafından tepkiyle karşıladığını ve hakkında hukuki yaptırım için çağrıda bulunduğunu ifade eden Çıray, Bakan Gül tarafından cevaplandırılması için bir soru önergesi verdi.

Tek soruluk önergede şu ifadeler yer aldı:

“Ercan Kırdağ kullanıcı isimli şahsın yaptığı ‘Ayasofya'nın statüsünün değiştirilip aslına rücu etmesindeki en büyük mutluluk; bu kararın, emperyal dünyaya bir başkaldırı olması değil, onu müze yapanlara bir başkaldırı olmasıdır. Güneş doğuyor, taştan adam eriyor Elhamdülillah’ şeklindeki paylaşımı ülkemizin kurucusuna ve kurucu değerlerine alenen hakaret ve düşmanlık niteliğindedir. Sosyal medya paylaşımları ile kurucumuz kurtarıcımız Atatürk’e küfreden bu şeref yoksunu hainler hakkında hukuki işlem başlatılmış mıdır başlatılmamış mıdır?”