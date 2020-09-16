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İYİ Parti’li Suat Sarı kademeli mesai uygulaması gecikti

İBB Meclisi İyi Parti Grup Sözcüsü ve Ulaşım-Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, mart ayından beri gündemde olan kademeli mesai uygulamasının bakanlıklar arasındaki koordinasyon sorunu nedeniyle hayata geçirilemediğini belirterek “Kararın gecikmesi bulaşı arttırdı. 359 bin kamu personelinin bulunduğu İstanbul’da kamudaki mesai saati 10.00-16.00 olmalı” dedi.

Sözcü İstanbul
15:04 -
Haberler Gündem
İYİ Parti’li Suat Sarı kademeli mesai uygulaması gecikti

Pandemi ile birlikte toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltabilmek için kademeli mesai uygulaması tekrar gündeme geldi.

İBB Meclisi İyi Parti Grup Sözcüsü ve Ulaşım-Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, “20 yıldır kent içi trafiğin tıkanıklığı için gündemde olan konu pandemide tekrar gündeme geldi. Bu uygulama mart ayından beri gündemde ancak bakanlıklar arası koordinasyon problemi olduğundan 6 aydır karar alınamadı. Kararın gecikmesi toplu taşımada bulaşı arttırdı” dedi.

“KAMU NEDEN KENDİNDEN BAŞLAMIYOR?”

Kademeli mesainin tüm büyükşehirlerde uygulanması gerektiğini vurgulayan Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

* Kamu uygulamaya neden kendinden başlamıyor? İBB'de 83 bin, İstanbul toplamında 359 bin kamu personeli var.

* Kamuya işini yapmaya gelen kentliler ile birlikte toplam 500 bin kişi, kamu dairelerine geliyor.

* Mart ayında mesai saati uygulaması başlatılsaydı bugün İstanbul'da toplu taşıma kullananların yüzde 10'unu yani 5 milyonu trafiğe girmemiş olacaktı. Kamu mesaisi 10.00-16.00 olmalıdır.

Son güncelleme: 15:13 16.09.2020
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